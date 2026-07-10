Поножовщина произошла на станции «Павелецкая» в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поножовщина произошла на станции «Павелецкая» в Москве. 18-летний пострадавший госпитализирован с ножевым ранением. Ему оказывается вся необходимая помощь. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Конфликт произошел между мужчинами на станции Мосметро. Причины ссоры выясняются. 23-летнего злоумышленника удалось задержать на станции «Лесопарковая». Он доставлен в отдел полиции, нож, с которым совершалось нападение, также находится у правоохранителей.

Московские полицейские раскрыли нападение на станции «Павелецкая»

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, напавший с ножом на контролера в метро Москвы получил восемь лет колонии. Инцидент, едва не закончившийся убийством, произошел еще в августе 2025 года на станции БКЛ «ЦСКА».