Напавший с ножом на контролера в метро Москвы получил восемь лет колонии

Контролер, стоящий у турникетов, попросил припозднившегося пассажира покинуть станцию. Пассажир был пьяный, предложение работника метро ему не понравилось, и он схватился за нож. Фото: Кадр видео.

Этот инцидент, едва не закончившийся убийством, произошел еще в августе 2025 года на станции БКЛ «ЦСКА». Контролер, стоящий у турникетов, попросил припозднившегося пассажира покинуть станцию – подземка уже закрывалась. Пассажир был пьяный, предложение работника метро ему не понравилось, и он схватился за нож. Контролер пытался отбиться, но получил пять ножевых ранений в туловище и шею, упал. Дебошир же сбежал.

Пострадавшего спасли оперативно приехавшие врачи скорой помощи.

Спустя несколько дней оперативники вычислили и задержали нападавшего. 39-летний уроженец Хабаровска Евгений Косолапов оказался личностью весьма колоритной. До этого он успел пять раз отсидеть – за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство. После очередного освобождения, получается, погулял недолго.

Нападение с ножом на инспектора транспортной безопасности в метро в Следственном комитете квалифицировали как покушение на убийство (максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы). Кроме того, в процессе расследования всплыл факт еще одной кражи (до 5 лет), которую Косолапов совершил в Москве перед инцидентом в метро. Так что судили его за два преступления.

Савеловский суд приговорил дебошира к 8 годам колонии строгого режима. Кроме того, рецидивист должен выплатить пострадавшему в качестве компенсации морального вреда 150 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что нападение на контролеров в метро, автобусах и других видах общественного транспорта – даже если пассажир «просто толкнул» - являются основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». То есть, контролеры приравнены к сотрудникам, например, полиции. За это можно получить реальный срок до 10 лет.

Так, например, в 2023 году 3 года колонии получил безбилетный пассажир, который вытолкнул из автобуса женщину-контролера, а та сломала руку. В том же году другой «заяц», ударивший контролера, сел на 1,5 года.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Почему дебошира судили за покушение на убийство, а не «применение насилия…»

Кандидат юридических наук, замдиректора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков:

- Инспектор подразделения транспортной безопасности метрополитена далеко не всегда относится к категории представителей власти в смысле УК РФ. Поэтому в подобных делах следствие обычно исходит не из статуса потерпевшего, а из характера самого посягательства. Так как установлено, что виновный действовал с прямым умыслом именно на лишение жизни - нанес не менее пяти ударов ножом - содеянное квалифицируется как покушение на убийство.

- Тот факт, что мужчина ранее уже был несколько раз судим, в том числе за убийство, на квалификацию не повлиял?

- Нет, это не может служить основанием для выбора статьи обвинения. Судимости не изменяют юридическую квалификацию совершенного деяния. Они могут учитываться судом при назначении наказания, однако не превращают состав одного преступления в другой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня обманули»: В Подмосковье задержали 16-летнюю школьницу, которая подожгла автозаправку

«Не пришла на работу, начальник поехал проверить»: Москвич убил сестру и собирался вынести ее по частям на улицу