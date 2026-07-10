Житель Сергиева Посада осужден на 11,5 лет за смертельное избиение и пьяную езду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

34-летний житель Сергиева Посада признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины, а также в управлении машиной в состоянии опьянения. Об этом журналистам KP.RU сообщила представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 января 2025 года в поселке Лесхоз. Между осужденным и его знакомым произошел словесный конфликт. Из-за чего фигурант ударил кулаками мужчину, находившегося на водительском сиденье авто, в лицо и голову. После избиение продолжилось на улице. Потерпевший умер спустя несколько дней от полученных повреждений.

К тому же, 2 января 2025 года осужденный, ранее наказанный судом за управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея водительских прав, вновь будучи пьяным сел за руль. При движении в Сергиево-Посадском городском округе его остановили полицейские. Они направили его на прохождение медосвидетельствования, установив тем самым наличие алкоголя в организме.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, поножовщина произошла на станции «Павелецкая» в Москве. 18-летний пострадавший госпитализирован с ножевым ранением. Ему оказывается вся необходимая помощь. Злоумышленник задержан.