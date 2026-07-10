В Подмосковье полицейские экстренно доставили в больницу мужчину с травмой руки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекторы из Ступино Анатолий Зигоре и Артем Подкладенко доставили в больницу мужчину, который болгаркой отрезал себе фаланги пальцев на руке во время строительных работ на дачном участке. Об этом сообщает начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Водитель автомобиля обратился к правоохранителям самостоятельно. Он рассказал о случившемся и отметил, что управлять транспортным средством не может. Кроме того, мужчина начал терять сознание из-за сильной кровопотери. Вместе с ним в больницу поехала его жена.

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Правоохранители оперативно откликнулись на помощь. Зигора вместо пострадавшего сел за руль его авто, а коллега на служебной машине с включенными маячками сопровождал их. Пострадавшего вовремя доставили в больницу.

Мужчина уже выписан из медучреждения. Полицейские навестили его по месту жительства, поинтересовались состоянием здоровья и вручили цветы.

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