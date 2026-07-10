МЧС: Сильная жара вплоть до +30 градусов ожидается в Москве 10 июля Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Сильная жара вплоть до +30 градусов ожидается в Москве в пятницу, 10 июля, в период с 15:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Москвичам и гостям города советуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, по возможности держаться в тени. В случае необходимости звоните по телефону «112».

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны!» - подчеркивают представители ведомства.

Как KP.RU писал ранее, в Москве с вечера пятницы, 10 июля, до вечера субботы, 11 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя, ливня, гроз и шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.