В Москве ликвидировано подпольное казино, размещенное в подвале жилого дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Московские правоохранители ликвидировали подпольный игровой клуб, размещенный в подвальном помещении жилого дома на Новолесной улице. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, по факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, внутри подпольного казино обнаружены профессиональные покерные столы, горы игровых фишек и внушительная сумма наличных денег. В итоге рейда задержаны четыре сотрудника заведения, изъято оборудование (три покерных стола, фишки, карты и деньги), а также опросом охвачены около 30 посетителей клуба.

В центре Москвы полицейскими ликвидирован подпольный игровой клуб

Уголовное дело передано для направления в суд. Двое организаторов находятся под подпиской о невыезде. Еще двое - в статусе свидетелей.

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