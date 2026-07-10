В Москве на 11 суток арестован мужчина, плюнувший на штанину пассажирки метро Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве на 11 суток арестован Максим Маткурбанов, плюнувший на штанину пассажирки Мосметро. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 7 июля в вестибюле станции метро «Кунцевская». Суд признал мужчину виновным в указанном правонарушении.

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«Маткурбанов оскорбительно приставал к незнакомой девушке, а именно, умышленно ей нанес биологическую жидкость (слюну) на нижний элемент одежды (штанину) без физического контакта с телом, чем унизил ее честь и достоинство», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, поножовщина произошла на станции «Павелецкая» в Москве. 18-летний пострадавший госпитализирован с ножевым ранением. Ему оказывается вся необходимая помощь. Злоумышленник задержан.