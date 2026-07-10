Из-за концертов изменится режим работы станций метро у «Лужников» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу и субботу, 10 и 11 июля, в Москве на станциях метро, расположенных вблизи стадиона «Лужники», возможны ограничения «входа» или «выхода» из-за проведения концертов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«На ближайшей к стадиону станции “Спортивная” перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа», - уточняется в сообщении.

Кроме того, с 11 июля по выходным дням трамваи не будут ходить через МИИТ и до метро «Новослободская», а также изменится движение поездов D1 и «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево.

Как KP.RU писал ранее, в субботу, 11 июля, будет временно закрыто движение на ряде центральных улиц Москвы в связи с проведением парада ретротранспорта.