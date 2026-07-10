Задымление произошло на крыше трамвая Т1 на Русаковской улице в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, на Русаковской улице в Москве, а именно в районе остановки «Метро Сокольники», произошло задымление на крыше трамвая № Т1. Об этом сообщает представитель столичного Дептранса.

«Пострадавших нет – водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. На месте работают городские службы», - уточняется в сообщении ведомства.

Предварительно задымление произошло из-за элементов проводки. Маршруты вышеупомянутого общественного транспорта, а также трамваев № 4, 7, 43 временно изменены. Пассажиров просят быть внимательными, следить за объявлениями водителей.

Подробности произошедшего установит специальная комиссия совместно с компанией-производителем, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла.

Как KP.RU писал ранее, утром в пятницу, 10 июля, на Нижегородской улице произошла авария. «ГАЗель» столкнулась с автобусом е70. Водитель грузовика грубо нарушил ПДД: не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился в полосу движения общественного транспорта. Пострадало более 25 человек.