Двух иностранцев задержали за нападение на контролера в автобусе Москвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали двоих иностранцев, которые подозреваются в хулиганских действиях по отношению к контролеру и попытавшемуся ей помочь пассажиру. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, 28-летняя контролер проверяла оплату проезда в автобусе, который ехал по улице Новослободская. В салоне транспорта она выявила безбилетного пассажира. Он планировал выйти из автобуса, но женщина попыталась его остановить.

Безбилетник пытался сбежать от контролера из автобуса в центре Москвы

В это время мужчина, находившийся на остановке, забежал в салон. Грубо нарушая общественный порядок он ударил по затылку сотрудницу. Далее еще один удар он нанес пассажиру, который пришел ей на помощь и пытался удержать безбилетника. Злоумышленникам удалось скрыться. Женщина-контролер получила телесные повреждения в результате нападения.

Подозреваемые задержаны на территории Оренбургской области при попытке покинуть РФ. Хулиганами оказались два иностранца в возрасте 20 и 23 лет. Материалы уголовного дела переданы в территориальное подразделение СК России для рассмотрения по существу и принятия процессуального решения.

Как KP.RU писал ранее, 23-летний мужчина толкнул контролера на станции Московского метро «Беломорская», в результате чего женщина упала вблизи эскалатора. Проводится расследование.