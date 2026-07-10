В Подмосковье объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена ночью 11 июля в Московской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Московской области предупредили о ракетной опасности. Режим ввели в ночь на 11 июля. Жителям и гостям Подмосковья напомнили о мерах безопасности. Такое оповещение отправила РСЧС региона.

"РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ объявлена на территории Московской области", - говорится в уведомлении РСЧС.

Жителей призвали оставаться дома или пройти в укрытия. Спрятаться от обломков рекомендуют также в подземном переходе или паркинге, если человек находится на улице. В РЧСЧ дополнительно напомнили о запрете на съемку работы ПВО.

В Московском регионе также отражают атаку БПЛА. Силы ПВО к 23:40 уничтожили еще два летевших на столицу дрона. О пострадавших и повреждениях на земле информации не поступало. Всего за день, 10 июля, на подлете к Москве сбили 21 украинский беспилотник.