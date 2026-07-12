Собянин: Силы ПВО сбили пять БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА на подлёте к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила пять БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

На днях Собянин сообщил о ликвидации 19 вражеских дронов, летевших на Москву.

По данным Минобороны, 11 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 178 украинских дронов. Беспилотники были поражены над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Подмосковьем, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также в акваториях Азовского и Черного морей.