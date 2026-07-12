Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, выросло до 14 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны сбили еще девять беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Информация об уничтожении БПЛА Собянин опубликовал около 06:42 по мск.

Так, с начала суток число сбитых дронов на подлете к Москве выросло до 14.

«Сбиты еще девять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники ВСУ атаковали пустой танкер при заходе в Азово-Черноморский канал. На судне произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших в ходе инцидента нет.