Тишковец: Половина месячной нормы осадков обрушилась на Московский регион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Половина месячной нормы дождей обрушилась на Московский регион. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в социальных сетях.

«Если в осадкомеры Москвы попало от 10 до 16 литров дождевой воды на метр квадратный, то в Подмосковье самым дождливым местом был Можайск, метеорологи которого зафиксировали почти 5 ведер воды на метр площади, точнее - 49 мм или 54% месячной нормы небесной влаги», - написал он в посте.

Аномально дождливо, по данным метеоролога, было в Луховицах - там выпало 39 мм осадков, Кашире - 37 мм, Клину и Луговой - 35 мм, Ново-Иерусалиме - 29 мм, Сергиевом Посаде - 28 мм, Талдоме - 26 мм и Дмитрове - 25 мм. В понедельник, 13 июля, интенсивность осадков уменьшится в разы, уточняет Тишковец.

Как KP.RU писал ранее, из-за ливней и сильного ветра 11 июля в Москве упали 50 деревьев, 11 из них - на автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.