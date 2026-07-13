Задержан подозреваемый в избиении мужчины в метро Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве задержан пассажир метро, подозреваемый в нанесении телесных повреждений на платформе станции «Кузнецкий мост». О драке сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Установлено, что на вышеупомянутой станции два мужчины поссорились. Их словесный конфликт перерос в драку, во время которого один ударил оппонента в лицо и скрылся. Причины произошедшего уже устанавливаются.

Мужчины подрались на станции «Кузнецкий мост», подозреваемый задержан

Правоохранителям удалось оперативно задержать хулигана. По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как KP.RU писал ранее, в Москве на 11 суток арестован Максим Маткурбанов, плюнувший на штанину пассажирки Мосметро. Инцидент произошел 7 июля в вестибюле станции метро «Кунцевская». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.