Житель Подмосковья сужден за повторную пьяную езду и кражу бензина Фото: Прокуратура Московской области.

Житель Подмосковья, Арсанали Джангишиев, приговорен к лишению свободы за кражу топлива из каршеринговых автомобилей и пьяное вождение. Также суд конфисковал его авто марки «BMW» в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, в июле 2025 года мужчина дважды украл топливо из бензобаков каршеринговых авто. Общий объем похищенного составляет 98 литров. Бензин использовался для заправки личной машины марки «Mazda CX-5». В результате данных действий двум каршеринговым компаниям причинен ущерб на сумму более 5 000 рублей.

К тому же, Джангишиев ранее привлекался к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения. Установлено, что в период с ноября 2025 года по январь 2026 года он трижды садился пьяным за руль. Во всех случаях он передвигался по городскому округу Домодедово, где его и останавливали полицейские.

«С учетом позиции государственного обвинителя Домодедовской городской прокуратуры суд приговорил виновного к 2 года 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, суд обязал пассажира московского метро выплатить компенсацию за остановку поездов после того, как он в состоянии алкогольного опьянения упал на пути станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии.