Аферисты обманули пенсионерку из Москвы более чем на 12,2 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Москве задержан курьер телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку более чем на 12,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Установлено, что 67-летней женщине пришло СМС, в котором ее предупредили об отключении электричества. Чтобы узнать даты, нужно было прислать код. Пенсионерка поверила и выполнила требование, после чего ей стали названивать аферисты.

В Москве задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку более чем на 12,2 млн рублей

Мошенники рассказывали, что ее аккаунт на Госуслугах якобы взломали, что ей нужно связаться с правоохранителями, снять деньги и передать их для хранения на «безопасном счете». В итоге пострадавшая отдала злоумышленникам более 12,2 млн рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого курьера аферистов. Им оказался 65-летний москвич. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, пожилая супружеская пара из Москвы стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 27 млн рублей. Пенсионеры находились под постоянным контролем злоумышленников 10 дней.