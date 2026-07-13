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НовостиПроисшествия13 июля 2026 9:44

Аферисты обманули пенсионерку из Москвы более чем на 12,2 млн рублейвидео

Задержан курьер телефонных мошенников, которые обманули пожилую женщину из столицы
Елизавета БУБНОВА
Аферисты обманули пенсионерку из Москвы более чем на 12,2 млн рублей

Аферисты обманули пенсионерку из Москвы более чем на 12,2 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Москве задержан курьер телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку более чем на 12,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Установлено, что 67-летней женщине пришло СМС, в котором ее предупредили об отключении электричества. Чтобы узнать даты, нужно было прислать код. Пенсионерка поверила и выполнила требование, после чего ей стали названивать аферисты.

В Москве задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку более чем на 12,2 млн рублей

Мошенники рассказывали, что ее аккаунт на Госуслугах якобы взломали, что ей нужно связаться с правоохранителями, снять деньги и передать их для хранения на «безопасном счете». В итоге пострадавшая отдала злоумышленникам более 12,2 млн рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого курьера аферистов. Им оказался 65-летний москвич. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, пожилая супружеская пара из Москвы стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 27 млн рублей. Пенсионеры находились под постоянным контролем злоумышленников 10 дней.