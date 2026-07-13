В Москве рассказали об итогах театрального сезона 2025/2026

По уровню посещаемости в этом сезоне мы видим, что театры остаются интересной сферой искусства, отдыха, развлечения и культурного просвещения горожан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столице завершился театральный сезон. Подводя его итоги, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что главным показателем качества работы городских театров остается их востребованность у зрителей.

«По уровню посещаемости в этом сезоне мы видим, что театры остаются интересной сферой искусства, отдыха, развлечения и культурного просвещения горожан. Конечно, столица заботится о комфорте актеров и зрителей. Ежегодно в разных московских театрах проходит модернизация: капитальные ремонты зданий, оснащение современной аппаратурой, мебелью и прочими необходимыми предметами», – подчеркнул Алексей Фурсин.

В прошлом году после завершения капитального ремонта открылась Историческая сцена Театра Олега Табакова на улице Чаплыгина. В здании обновили интерьер, создали комфортный зрительный зал, но при этом сохранили уникальную камерную обстановку. По традиции, в «подвале» работают молодые артисты и режиссеры, как это делали ученики легендарного основателя театра Олега Табакова.

«В этом сезоне на Исторической сцене поставили четыре спектакля, три из них созданы молодыми режиссерами. Это работы «С любимыми не расставайтесь» Артура Касимова, «Нежное сердце» Севастьяна Смышникова и мой спектакль по пьесе Георгия Николаева «Звездный час по местному времени». Он когда-то шел в стенах нашего театра с Евгением Мироновым в главной роли. И вот спустя более 30 лет его решили вернуть с новым составом и новым видением. Получилось сделать очень теплую, ностальгическую и классную историю», – делится артист и режиссер Театра Олега Табакова Владислав Миллер.

Обновленная Историческая сцена открылась дебютным спектаклем артиста и режиссера Театра Олега Табакова Артура Касимова «С любимыми не расставайтесь». Постановка основана на пьесе драматурга Александра Володина.

«С открытием нашего исторического «подвала» появилась возможность ставить здесь спектакли. Само название «С любимыми не расставайтесь» очень символично. Оно говорит о том, что мы не забываем историю нашего театра, не забываем людей, которые до нас создали огромное количество талантливых работ, сколько здесь родилось известных режиссеров и артистов», – говорит Артур Касимов.

Премьерный спектакль «Нежное сердце» Севастьяна Смышникова, обладателя Национальной театральной премии «Золотая Маска», относится к жанру водевиля. По словам артиста и режиссера Театра Олега Табакова, в нем много комедийной буффонады, иронии, музыки и танцев.

Театр Олега Табакова ждет зрителей с 12 августа. Приобрести билеты на спектакли без наценок и комиссии можно на платформе «Мосбилет».

Театральный сезон закончился, но жители и гости столицы могут по-прежнему наслаждаться игрой актеров и талантливыми постановками на международном фестивале «Театральный бульвар». Он объединил знаковые площадки, десятки московских, региональных и зарубежных коллективов, тысячи артистов и сотни тысяч зрителей. Как сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, за первый месяц лета 360 мероприятий «Театрального бульвара» посетили свыше 650 тысяч зрителей.

В третьем сезоне фестиваля на разных сценах выступали лучшие драматические театры Москвы, федеральные, региональные театры, звезды мировой оперы и балетные труппы.

«К нам приезжали артисты из Тюмени, Калининграда, Севастополя, Воронежа, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других российских городов. Скоро ждем гостей из Франции, Китая, Сербии, Южноафриканской республики и других стран. Зрители могут не только насладиться постановками, но и заглянуть за кулисы, увидеть, как идет подготовка к спектаклям, как гримируются актеры. В этом году добавились новые площадки. Кроме традиционных Покровского и Чистопрудного бульваров, парка Политехнического музея, появились масштабная сцена с 15-метровым зеркалом на отреставрированной Пушкинской набережной в парке Горького и сцена в музее-заповеднике «Коломенское» на берегу Москвы-реки. На ней выступали такие звезды, как Ирина Пегова, Валерия Ланская и Дмитрий Харатьян», – рассказывает программный директор фестиваля Татьяна Цветкова.

Но важной артерией фестиваля все же остается Чистопрудный бульвар. Здесь размещены две сцены и три мастерских-лаборатории. В них учат наносить актерский грим, биться на мечах и шпагах, создавать марионеток, развивать фантазию, писать театральные рецензии и отзывы, здесь же проходят лекции и встречи с актерами и режиссерами. На всех площадках идут драматические, оперные и балетные постановки, мюзиклы и перфомансы.

«Впервые у нас появилась передвижная сцена «Дилижанс». Ее постоянная «стоянка» – на Чистопрудном бульваре, а по выходным театральный вагончик приезжает в разные районы Москвы, чтобы как можно больше горожан могли насладиться постановками», – продолжает Татьяна Цветкова.

Фестиваль «Театральный бульвар» продлится до конца августа. Подробная программа на сайте проекта.

«Мосбилет» — официальный сервис на портале mos.ru, с помощью которого можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, без комиссии и наценок. На странице сервиса представлены анонсы самых ожидаемых событий, премьер сезона, мероприятий в рамках городских фестивалей, выставок, спектаклей и концертов, которые пройдут в ближайшие выходные.

Купить билет можно прямо в сервисе. Для мероприятий, где необходимы персональные данные для покупки билета, вводить фамилию, имя, отчество и сведения посетителя не потребуется: если у пользователя стандартная или полная учетная запись, достаточно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию — Mos ID. Обязательные поля необходимо заполнить вручную, если учетная запись упрощенная. При оформлении билетов для юных гостей через сервис все данные необходимо вносить только сопровождающему взрослому. У детей до 14 лет можно указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения, при посещении культурных мероприятий показывать документ ребенка не нужно.

Кроме того, авторизованные пользователи смогут открыть куар-коды в мобильных приложениях «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы».