Движение затруднено из-за ДТП на седьмом км МКАД 13 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, на внешней стороне 7 километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких авто. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса в понедельник, 13 июля, движение на данном участке осуществляется по трем полосам из шести и затруднено как минимум на два километра.

«На внешней стороне 7 км МКАД (в районе развязки с ул. Молдагуловой) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.

Столичных водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, 10 июля на Нижегородской улице в Москве произошла авария. «ГАЗель» столкнулась с автобусом е70. Водитель грузовика грубо нарушил ПДД: не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился в полосу движения общественного транспорта. Водитель автобуса ушел от столкновения с авто и выехал на тротуар. Есть пострадавшие.