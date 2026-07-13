Синоптик Тишковец: 30-градусная жара ожидается в выходные в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные, 18 и 19 июля, небо в Москве переключится с «дождливого режима» на «режим абсолютного комфорта». Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на столбиках термометров в эти дни можно будет увидеть до +30 градусов.

«В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета! В субботу ночью +9…+14, днем потеплеет до +22…+27, в воскресенье под утро +10…+15, а в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до +25…+30», - написал синоптик в соцсетях.

Ультрафиолет, подчеркивает метеоролог, станет ощутимым в эти выходные даже в тени. Будьте осторожны и внимательны: не забывайте надевать головные уборы, одежду из дышащих материалов, а также пить больше воды.

Как KP.RU писал ранее, половина месячной нормы дождей обрушилась на Московский регион в минувшие выходные. В понедельник, 13 июля, заявил Тишковец, интенсивность осадков уменьшится в разы.