Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы затруднено из-за ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, на Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, движение в сторону центра затруднено минимум на 1,6 км.

«На Варшавском шоссе (в районе дома №45) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении ведомства.

Столичных водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

По данным новостного агентства «Москва», грузовик рассыпал трубы на Варшавском шоссе недалеко от станции метро «Нагатинская». Подробности уточняются.

Как KP.RU писал ранее, два человека пострадали в ДТП, произошедшем на востоке Москвы. Известно, что на внешней стороне 7 км МКАД водитель «ГАЗели» наехал на два стоящих авто «ГАЗель», которые находились на буксировочной сцепке. После первая машина загорелась.