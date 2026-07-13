Двое детей пострадали в результате ночной атаки дронов по Московской области. Фото: соцсети Константина Михалькова

Двое детей пострадали в результате ночной атаки ВСУ по Московской области. Им оперативно оказана медицинская помощь. Об этом сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Утром в понедельник, 13 июля, в результате происшествия на улице Банковской повреждены жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, повреждены машины, а специалисты уже зафиксировали локальные разрушения.

«Проводится обследование квартир и оценка ущерба. Техническое обследование дома будет производиться до завтрашнего дня. На месте также работают газовые, коммунальные и оперативные службы», - говорится в сообщении.

Для жителей, чьи квартиры пострадали, в новом корпусе школы №4 (Молодежный проезд, строение 4) открыт пункт временного размещения. Рядом организован отдельный пункт размещения для животных.

Как KP.RU писал ранее, в результате ночной атаки украинских дронов погибли трое жителей Подмосковья, еще пятеро госпитализированы. Более 350 вражеских беспилотников летело в сторону московского региона с 20:30 воскресенья, 12 июля 2026 года, до самого утра понедельника, 13 июля.