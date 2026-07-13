Собянин сообщил об уничтожении уже 61 летевшего на Москву беспилотника

Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку ВСУ на Москву. На подлете к городу сбит уже 61 беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин уточнил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, проводится обследование территории и принимаются все необходимые меры безопасности.

Ранее киевский режим уже предпринимал попытки атаковать Москву. По данным мэра, средствами ПВО было уничтожено 59 украинских дронов на подлете к городу.

Как писал KP.RU, в ночь на 13 июля ВСУ атаковали Московскую область, силами ПВО был сбит 81 беспилотник. Губернатор региона Андрей Воробьев добавил, что в результате ударов погибли три человека, есть пострадавшие.