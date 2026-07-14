Движение по СВХ в Москве в сторону области перекрыто из-за загоревшегося крана Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве загорелся строительный кран. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, движение по данному участку дороги в сторону области перекрыто.

«На СВХ (в районе Зеленоградской улицы, 2с4) произошло возгорание строительного крана. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.

Столичных водителей просят быть внимательными и осторожными, а также заранее выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, вечером в понедельник, 13 июля, на 23 км Калужского шоссе, по направлению в Московскую область, произошло ДТП с участием трех машин. По информации столичной Госавтоинспекции, один человек погиб и один пострадал.