Москвич подозревается в поломке подъемника для инвалидов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18-летний москвич подозревается в вандализме, а именно поломке подъемника для инвалидов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, общая сумма ущерба составляет более 110 000 рублей.

В полицию обратились жители дома, расположенного на улице Елецкая. Неизвестные повредили подъемную платформу, которой пользовались маломобильные люди. Устройство вышло из строя, а ущерб оценили в более чем 110 000 рублей.

Молодого москвича задержали за вандализм

Хулигана вычислили оперативно. Им оказался 18-летний молодой человек, которого задержали на улице Марьинский парк. По факту вандализма возбуждено уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан пассажир метро, подозреваемый в нанесении телесных повреждений на платформе станции «Кузнецкий мост». Уголовное дело уже возбуждено.