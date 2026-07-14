Москвичи похитили магазинные тележки, возбуждено уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве задержаны похитители магазинных тележек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, общий ущерб составляет 50 000 рублей.

Инцидент произошел на парковке у супермаркета на Новоухтомском шоссе в районе Косино-Ухтомское. Некто украл пять тележек для продуктов. Пропажу выявили во время плановой инвентаризации.

Полицейские задержали похитителей магазинных тележек в Москве

Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались двое москвичей в возрасте 21 и 22 лет. Молодые люди задержаны в Туле. Они действовали сообща: украденные тележки сбыли случайному покупателю за 30 000 рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, 18-летний москвич подозревается в вандализме, а именно поломке подъемника для инвалидов. Сумма ущерба составляет более 110 000 рублей.