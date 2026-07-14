Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за грозы в Подмосковье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, на территории Московской области будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщает официальный представитель Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 12:00 14 июля до 18:00 14 июля – в отдельных районах области днем 14 июля ожидается гроза с дождем», – говорится в сообщении.

Будьте внимательны и осторожны: не оставляйте детей без присмотра, обходите стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, будьте бдительны вблизи пешеходных переходов и не отвлекайтесь на гаджеты.

Как KP.RU писал ранее, в эти выходные, 18 и 19 июля, небо в Москве переключится с «дождливого режима» на «режим абсолютного комфорта». На столбиках термометров в эти дни можно будет увидеть до +30 градусов, рассказывает синоптик Евгений Тишковец.