Таможенники Домодедово пресекли контрабанду камней на 2,5 млн рублей. Фото: пресс-служба ФТС России

Таможенники из Домодедово обнаружили в багаже у 54-летнего иностранца, прилетевшего из Узбекистана, 446 драгоценных и полудрагоценных камней. Об этом журналистам KP.RU сообщает пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова.

Пассажира остановили на «зеленом» коридоре. При помощи рентген-техники в его чемодане найдено 32 камня зеленого цвета. Еще 313 минералов разных форм, цветов и размеров иностранный гражданин достал из карманов джинсов вместе с металической пластиной. В нижнем белье остановленного найден zip-пакет с еще 101 камнем.

Домодедовские таможенники нашли 446 драгоценных камней у иностранца из Узбекистана Таможенники задержали мужчину, который пытался провезти из Узбекистана в Россию 446 драгоценных и полудрагоценных камней в багаже

По данным экспертов, пластина сделана из серебра 960 пробы, а минералы - это изумруды, апатиты, турмалины и синтетические муассаниты. Общая стоимость товаров составляет 2,5 млн рублей.

По словам пассажира, драгоценности он везет в качестве образцов для своей ювелирной фирмы. О необходимости заполнения декларации он не знал. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере мужчина осужден на 10 месяцев, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Как KP.RU писал ранее, российские таможенники пресекли контрабанду 1500 капсул прегабалина. Запрещенные вещества обнаружены в международном почтовом отправлении из Индии. Продажу наркотиков планировалось реализовывать на территории РФ.