В подмосковном поселке Пионерский после атаки БПЛА начали разбирать завалы. Фото: соцсети Татьяны Витушевой

Специалисты муниципальных служб приступили к разбору завалов разрушенных домов в городском округе Истра Московской области после массированной украинской атаки, произошедшей в ночь с 12 на 13 июля. Об этом сообщает глава округа Татьяна Витушева.

«Следственные и оперативные службы продолжают необходимые мероприятия на месте происшествия в поселке Пионерский, где вчера в результате атаки вражеских БПЛА были разрушены частные жилые домовладения», - говорится в сообщении.

Сотрудники администрации уже закончили обход домовладений с целью уточнения повреждений. Службы администрации и муниципального округа Истра находятся на постоянной связью с жителями пострадавших домов. При необходимости граждан просят звонить по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, в результате ночной атаки украинских дронов погибли трое жителей Подмосковья, еще пятеро госпитализированы. Более 350 вражеских беспилотников летело в сторону московского региона с 20:30 воскресенья, 12 июля 2026 года, до самого утра понедельника, 13 июля.