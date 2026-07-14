Движение затруднено на внешней стороне Садового кольца в Москве из-за ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На внешней стороне Садового кольца в Москве произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Движение на данном участке затруднено как минимум на 2,4 км. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«На внешней стороне Садового кольца (в районе поворота на 2-й Смоленский переулок) произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняется, Движение по внешней стороне Садового кольца затруднено как минимум на 2,4 километра и осуществляется только по четырем полосам из шести возможных. Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Как KP.RU писал ранее, 14 июля на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве загорелся строительный кран. Движение по данному участку дороги в сторону области перекрыто.