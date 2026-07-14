Видеосвязь с преступниками: как аферисты дистанционно управляли кражей в Москве

В Москве задержали подростков, ограбивших квартиру по указке мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве предъявлено обвинение двум молодым людям 15 и 20 лет, которые под влиянием мошенников похитили деньги из квартиры москвички. Об этом журналистам KP.RU сообщает пресс-служба столичного СК.

Установлено, что 14-летняя москвичка познакомилась в Сети с неизвестным и передала ему персональные данные. После ей звонили якобы правоохранители. Под предлогом «декларирования средств» пострадавшую убедили, что ей нужно срочно обезопасить деньги.

Далее подросток по видеосвязи показала аферистам квартиру, передала курьеру 300 000 рублей, оставила около дома ключи и даже отключила сигнализацию. Так несовершеннолетний злоумышленник проник в квартиру, расположенную на Соколово Мещерской улице, распил сейф и похитил из него деньги, ювелирные украшения и золотые монеты.

Похищенное имущество распределено между участниками схемы: ценности передали неизвестному, деньги 20-летнему соучастнику, который конвертировал их в криптовалюту и отправил кураторам. Общий ущерб превысил миллион рублей.

Правоохранителям удалось оперативно задержать двоих молодых жителей столицы. С ними уже проведены следственные действия, они полностью признали вину в ходе допроса. Устанавливаются иные соучастники и организаторы данной схемы.

СК просит родителей проводить с детьми соответствующие беседы, а также самим соблюдать правила безопасности: не передавать никому личные данные и не демонстрировать жилье в Сети, не давать и не оставлять ключи от жилища в общедоступных местах.

Если вам позвонил неизвестный, не продолжайте с ним разговор. Лучше свяжитесь по общедоступному номеру с той компанием или ведомством, работникам которой представился звонивший. Это поможет вам не стать жертвой мошенников.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан курьер телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку более чем на 12,2 млн рублей. Все началось с якобы сообщения об отключении электричества.