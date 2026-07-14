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НовостиОбщество14 июля 2026 15:09

Трамваи № Т2, 2 и 36 задерживаются в районе станции метро «Шоссе Энтузиастов»

Задержка общественного транспорта по техническим причинам наблюдается в Москве вечером 14 июля
Елизавета БУБНОВА
Трамваи № Т2, 2 и 36 задерживаются в районе станции метро «Шоссе Энтузиастов»

Трамваи № Т2, 2 и 36 задерживаются в районе станции метро «Шоссе Энтузиастов»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве в районе станции метро «Шоссе Энтузиастов» задерживаются трамваи № Т2, 2 и 36. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«В районе станции метро "Шоссе Энтузиастов" по техническим причинам задерживаются трамваи № Т2, 2 и 36», - говорится в сообщении ведомства.

Маршруты временно изменены. Пассажиров просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Как KP.RU писал ранее, 14 июля в Москве также было затруднено движение на внешней стороне Садового кольца из-за ДТП, в котором приняли участие три транспортных средства. Две полосы из шести возможных были перекрыты. Водителей просили искать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.