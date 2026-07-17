В подмосковных Бронницах ликвидируют пожар в промзоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в промышленной зоне в подмосковных Бронницах произошел пожар. По данным МЧС России по Московской области, площадь возгорания составляет 5 000 квадратных метров.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. Бронницы, Производственный проезд. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне», - говорится в сообщении.

Известно, что пламя повредило несколько автомобилей. К тушению привлечено около 60 сотрудников ведомства и 20 единиц спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

Как KP.RU писал ранее, авария с возгоранием произошла на седьмом км МКАД в Москве в понедельник, 13 июля. Столкнулось сразу несколько авто. Сообщается, что есть пострадавшие.