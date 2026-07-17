Мужчина украл из магазина в Москве семь кг икры, возбуждено дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали в Хамовниках мужчину, который украл из магазина почти семь килограммов игры. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, сумма причиненного ущерба составляет более 58 000 рублей.

Торговая сеть обнаружила недостачу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки общим весом почти семь килограммов во время инвентаризации. Личность подозреваемого удалось установить при помощи камер видеонаблюдения. Им оказался 35-летний житель Оренбургской области.

В Хамовниках задержан мужчина, который вынес из магазина почти 7 кг икры

По информации ведомства, мужчина прятал банки с деликатесом под куртку и проходил мимо кассы. Злоумышленник задержан. Он заявил, что планировал употребить всю икру самостоятельно.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как KP.RU писал ранее, москвичи похитили магазинные тележки и продали их. Сумма причиненного магазину ущерба составляет 50 00 рублей. Возбуждено уголовное дело.