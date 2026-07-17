Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Полицейские задержали в Хамовниках мужчину, который украл из магазина почти семь килограммов игры. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, сумма причиненного ущерба составляет более 58 000 рублей.
Торговая сеть обнаружила недостачу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки общим весом почти семь килограммов во время инвентаризации. Личность подозреваемого удалось установить при помощи камер видеонаблюдения. Им оказался 35-летний житель Оренбургской области.
По информации ведомства, мужчина прятал банки с деликатесом под куртку и проходил мимо кассы. Злоумышленник задержан. Он заявил, что планировал употребить всю икру самостоятельно.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Как KP.RU писал ранее, москвичи похитили магазинные тележки и продали их. Сумма причиненного магазину ущерба составляет 50 00 рублей. Возбуждено уголовное дело.