Два человека пострадали в ДТП с авто и электробусом в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в пятницу, 17 июля, на Бережковской набережной в Москве произошло ДТП. Как сообщает представитель столичного Дептранса, водитель легковушки нарушил ПДД и подрезал электробус, следующий по маршруту №150. Два человека пострадали.

По информации ведомства, водитель авто внезапно перестроился в полосу движения общественного транспорта. Водитель электробуса успел применить экстренное торможение, чтобы не столкнуться с машиной. Из-за этого два человека упало в салоне автобуса. Они госпитализированы.

Два человека госпитализированы после ДТП с участием электробуса и легковушки в Москве

«ГУП “Мосгортранс” в свою очередь окажет всестороннее содействие ГИБДД и пострадавшим. Водитель легкового автомобиля будет привлечен к ответственности и понесет наказание за опасное вождение», - говорится в сообщении ведомства.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Как KP.RU писал ранее, на Нижегородской улице в Москве произошла авария. «ГАЗель» столкнулась с автобусом е70. Водитель грузовика грубо нарушил ПДД: не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился в полосу движения общественного транспорта. Водитель автобуса ушел от столкновения с авто и выехал на тротуар. Есть пострадавшие.