В столичном кафе задержали мужчину, бросавшегося стульями в посетителей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

36-летний мужчина бросил стул в клиента одного из кафе, расположенного на проспекте Вернадского в Москве. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, дебошир задержан.

Пьяный мужчина устроил перфоманс в кафе на проспекте Вернадского. Он бросил стул в отдыхающего рядом с ним молодого человека. После чего подошел к пострадавшему и, взяв другой стул, ударил его им не менее двух раз.

Мужчина бросил стул в клиента кафе, расположенного на проспекте Вернадского в Москве

«Затем он снова бросил стул в пострадавшего, но при этом попал по сотруднице кафе, подошедшей для пресечения противоправных действий, после чего скрылся», - говорится в сообщении ведомства.

Однако далеко мужчина не ушел. Злоумышленника уже задержали. Привлечение дебошира к уголовной ответственности по факту хулиганства находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.

Как KP.RU писал ранее, полицейские задержали в Хамовниках мужчину, который украл из магазина почти семь килограммов игры. Сумма причиненного ущерба составляет более 58 000 рублей. Все похищенное он планировал съесть самостоятельно.