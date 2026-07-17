Несовершеннолетняя попыталась поджечь АЗС в Балашихе, возбуждено дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несовершеннолетняя попыталась поджечь в Балашихе автозаправочную станцию (АЗС). Как сообщает начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне на АЗС, расположенной на улице Керамическая. 15-летняя девушка задержана. В присутствии законных представителей она заявила, что стала переписываться с неизвестным в одном из мессенджеров. Мужчина оказывал на нее психологическое давление и угрожая, принудил к выполнению противоправных действий.

По факту попытки поджога несовершеннолетней АЗС в Балашихе возбуждено уголовное дело

«Следуя полученным указаниям, подросток облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь при помощи спичек. Однако довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как была остановлена работниками АЗС и передана полицейским. Возгорание не допущено», – сказала Петрова.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в начале июля в Подмосковье задержали 16-летнюю школьницу, которая подожгла автозаправку. Инцидент ограничился выгоранием только одной колонки. Взрыва не произошло. Никто из сотрудников и клиентов АЗС не пострадал.