ДТП с участием питбайка произошло в Подмосковье, есть пострадавшие. Фото: ГУ МВД России по Московской области

В пятницу, 17 июля, на подмосковной автодороге «ММК-Аносино-Павловская Слобода» произошло ДТП с участием питбайка, которым управлял несовершеннолетний. Пострадало несколько человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, 16-летний юноша находился за рулем питбайка. Он, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с легковушкой. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, 23-летняя женщина, и подросток.

Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Как KP.RU писал ранее, утром в пятницу, 17 июля, на Бережковской набережной в Москве произошло ДТП. Водитель легковушки нарушил ПДД и подрезал электробус, следующий по маршруту №150. Два человека пострадали.