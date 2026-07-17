Движение в сторону области затруднено на 42 км Киевского шоссе из-за ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в пятницу, 17 июля, на 42-м километре Киевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, движение в сторону области затруднено как минимум на семь километров.

«На 42 км Киевского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоциклиста. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на данном участке в сторону области осуществляется только по двум полосам из трех возможных. Движение затруднено как минимум на семь км. Водителей просят выбирать пути объезда.

Как KP.RU писал ранее, на подмосковной автодороге «ММК-Аносино-Павловская Слобода» произошло ДТП с участием питбайка, которым управлял несовершеннолетний. Пострадало несколько человек.