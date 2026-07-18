Фото KP.RU предоставил очевидец

Черная туча заволокла небо над Московской областью ранним утром в субботу, 18 июля 2026 года. Очевидцы поделились с KP.RU фотографиями происходящего там. Кадры густой тучи также заполонили несколько групп в социальных сетях.

На опубликованных на просторах социальных сетей фотографиях можно увидеть следующую картинку - густая, почти черного цвета туча заполонила небо, горизонт при этом остался чистым, без облаков.

Фото из социальных сетей

Точные причины тучи не установлены, но известно, что в ночь на 18 июля ВСУ предприняли попытку массированной атаки дронов на Москву и Московскую область. Силы ПВО уничтожили минувшей ночью почти 400 дронов. Из-за падения обломков украинских дронов произошел пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске. В Электростали обломки вражеского беспилотника упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано.

Как KP.RU писал ранее, в связи с атаками ВСУ на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали возбуждены уголовные дела. Основательница компании Татьяна Ким пообещала, что поможет семьям погибших при ночной массированной атаке ВСУ, а пострадавшим окажут всю необходимую поддержку.