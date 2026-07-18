Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи смогут онлайн проголосовать на выборах в Госдуму и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут в сентябре 2026 года. Совершеннолетние избиратели с постоянной регистрацией в Москве, а также полной учетной записью на mos.ru смогут отдать свой голос дистанционно на портале.

Онлайн-голосование будет доступно с 08:00 пятницы, 18 сентября, до 19:59 воскресенья, 20 сентября. Для участия в нем не нужно подавать заявку.

В этот же период гости столицы из других регионов смогут проголосовать на московских избирательных участках на выборах депутатов Государственной Думы. Избиратели из Республики Мордовии и Республики Тыва, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей также смогут отдать голос за высших должностных лиц своих субъектов РФ.

Для того чтобы проголосовать на выборах, находясь в столице, жителям регионов нужно заранее подать соответствующее заявление, а 18, 19 или 20 сентября воспользоваться терминалом электронного голосования на удобном избирательном участке столицы.

Как KP.RU писал ранее, на портале mos.ru открылся раздел о сентябрьских выборах в Москве. Там можно узнать всю информацию о том, как защищены электронные голоса избирателей, как обеспечивается стабильность электронного голосования и в чем заключается роль наблюдателей на выборах.