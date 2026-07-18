Минздрав: 30 пострадавших при ночной атаке ВСУ находятся в больницах Подмосковья Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

На лечении в больницах находятся 30 пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на логистический центр в Подмосковье, который произошел 18 июля. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 30 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье», - сказал спикер.

По словам политика, на месте происшествия работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое, остальных - средней степени тяжести. Кузнецов отметил, что всем гражданам в полном объеме оказывается необходимая медицинском помощь.

Как KP.RU писал ранее, в ночь на 18 июля 2026 года Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников, силы ПВО уничтожили почти 400 дронов. Из-за падения обломков украинских дронов произошел пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске, также пострадали склады Wildberries в Электростали и Котовске.