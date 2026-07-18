Сотрудник Госавтоинспекции погиб в ДТП в Подмосковье. Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье в результате ДТП погиб сотрудник Госавтоинспекции. Авария произошла на 7 км автодороги «Шебанцево-Голубино-Глотаево», рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 18 июля. На автодороге столкнулись иномарка, которой управлял 54-летний водитель, и служебный мотоцикл. В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС. Он находился при исполнении служебных обязанностей.

«Руководство и личный состав ГУ МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким лейтенанта полиции Тихонова Михаила Сергеевича, инспектора ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г.о. Домодедово, погибшего сегодня в ДТП», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что семье правоохранителя будет оказана вся необходимая помощь.

Как KP.RU писал ранее, 17 июля на подмосковной автодороге «ММК-Аносино-Павловская Слобода» произошло ДТП с участием питбайка, которым управлял несовершеннолетний. Пострадало несколько человек.