Доверилась силовику из приложения: как аферисты выманили у пенсионерки 34,5 млн рублей

Москвичка лишилась 34,5 млн рублей из-за телефонных мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

74-летняя москвичка отдала более 34,5 млн рублей телефонным мошенникам. Более подробно об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Женщине пришло СМС о том, что у нее якобы имеется задолженность и перешла по прилагаемой ссылке. Спустя некоторое время ей пришло еще одно сообщение о входе в ее личный кабинет на Госуслугах с номерами телефонов для связи. Конечно же она перезвонила по ним и попала к «специалистам». Так она узнала, что от ее имени оформлено несколько кредитов.

Убедив жертву, что ситуация находится под их контролем, аферисты объяснили как установить один из мессенджеров. При помощи этого приложения на связь с пенсионеркой вышел якобы силовик.

Общение проходило по видеосвязи, «сотрудник» был в форменном обмундировании и показал свое служебное удостоверение, что вызвало доверие у женщины. Мошенник запугал жертву уголовным преследованием и заявил, что все имеющиеся у нее сбережения нужно поместить в «специальную казначейскую ячейку», но для этого ему необходимо знать точную сумму.

Пенсионерка рассказала звонившему обо всех своих счетах и сбережениях. После чего, по указке аферистов, она целую неделю снимала со счетов деньги и передавала их курьерам. В руках злоумышленников оказалось более 34,5 млн рублей. Установление всех обстоятельств хищения на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Как KP.RU писал ранее, в Москве предъявлено обвинение двум молодым людям 15 и 20 лет, которые под влиянием мошенников похитили деньги, ювелирные украшения и золотые монеты из квартиры москвички.