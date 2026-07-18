Воробьев: В результате атаки украинских БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

В результате массированной атаки украинских БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек. Об этом в субботу, 18 июля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Из них 20 получили помощь амбулаторно - госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 - в состоянии средней тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь», - уточнил политик.

У большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, ожоги, черепно-мозговые травмы, переломы и отравление продуктами горения. Больше всего граждан пострадали в Электростали - 57 человек, еще четверо в Ногинске.

Как KP.RU писал ранее, в ночь на 18 июля 2026 года Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников, силы ПВО уничтожили почти 400 дронов. Из-за падения обломков украинских дронов произошел пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске, а также пострадали склады Wildberries в Электростали и Котовске.