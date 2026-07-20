Схема с золотыми слитками: как мошенники обманули пенсионера на 30 млн рублей

Задержана девушка-курьер, помогавшая аферистам украсть у москвича 30 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Москвы раскрыли дело и хищении 30 млн рублей у пенсионера с помощью золотых слитков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился 59-летний москвич и рассказал, что ему неоднократно звонили неизвестные и представлялись сотрудниками госструктур. Аферисты убедили мужчину в том, что для обеспечения безопасности его финансов нужно купить в банке золотые слитки общим весом 2,5 кг на сумму 30 610 164 рубля. Жертва доверилась им, а после передала купленный металл курьеру.

Подозреваемую задержали на улице Анны Михайловой. Ею оказалась 21-летняя москвичка. Слитки она оставила в тайнике, координаты которого ей указал куратор. Во время проведения следственных действий девушка изобличена в совершении преступления.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигурантка заключена под стражу. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанной, соучастников и организаторов преступления.

Как KP.RU писал ранее, 74-летняя москвичка отдала более 34,5 млн рублей телефонным мошенникам. Женщина перешла по неизвестной ссылке, которую ей скинули мошенники. А после целую неделю она передавала аферистам свои накопления. Прокуратура проводит проверку.