Стройматериалы загорелись в элитном жилом комплексе в центры Москвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, в элитном жилом комплексе, расположенном на Страстном бульваре в Москве, загорелись строительные материалы. Об этом журналистам KP.RU сообщает столичная пресс-служба МЧС. Известно, что находящиеся внутри люди эвакуировались самостоятельно.

Видео пожара в элитном ЖК на Страстном бульваре в Москве сняли очевидцы

«Происходит загорание стройматериалов на крыше 8-этажного жилого дома. Люди покинули помещения самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 200 кв. метров, возгоранию присвоен ранг 2бис. О пострадавших пока не сообщалось. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены сотрудниками ведомства после тушения возгорания.

Как KP.RU писал ранее, 19 июля в промышленной зоне на Волоколамском шоссе загорелось здание, расположенное за автомойкой. Огонь активно перекидывался на соседние здания. Возгоранию присвоен второй ранг.