Движение временно перекрыто на Большой Дмитровке из-за пожара в элитном ЖК Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, движение по улице Большая Дмитровка в Москве перекрыто на время работы экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Движение по ул. Большая Дмитровка от Козицкого переулка до Страстного бульвара перекрыто на время работы экстренных служб», - говорится в сообщении.

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Столичных водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время. Перекрытие временное. О возобновлении движения на участке сообщат позже.

Как KP.RU писал ранее, строительные материалы загорелись на крыше восьмиэтажного элитного жилищного комплекса, расположенного на Страстном бульваре в столице. Площадь пожара в ЖК составляет 20 кв. метров, возгоранию присвоен ранг 1бис.