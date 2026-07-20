Движение временно перекрыто на улице Малый Казенный переулок из-за пожара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, на улице Малый Казенный переулок в Москве ограничено движение транспорта в связи с пожаром. Как сообщает столичная пресс-служба Госавтоинспекции, сотрудники ведомства обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также отводят транспорт на соседние улицы.

«В связи с возгоранием складских помещений по улице Малый Казённый переулок д. 5 стр. 5, ограничено движение транспорта от Лялиного переулка до улицы Земляной вал», - говорится в сообщении.

Столичных водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время. О возобновлении движения на участке сообщат позже.

Как KP.RU писал ранее, движение также временно перекрыто по улице Большая Дмитровка из-за пожара в элитном ЖК в центре Москвы.