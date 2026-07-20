Дети с редкими именами Мерседес и Залотой родились в Подмосковье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Московской области родилось больше мальчиков, чем девочек. Как сообщает пресс-служба подмосковного Министерства социального развития, в регионе зарегистрировано более 51,5% новорожденных мальчиков.

«Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе - классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми», - сказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

Среди мужских имен, помимо лидеров, встречаются достаточно редкие, к примеру, Спиридон, Евсевий, Залотой, Гектор или Никодим. Родители новорожденных девочек же все чаще обращаются к древнерусским традициям: Агафья, Берегиня, Матрена или Февронья.

Как KP.RU писал ранее, в Москве врачи помогли женщине стать мамой в 16-й раз. В семье появился девятый сын. Мальчик родился здоровым, его вес составил 4 200 кг, рост - 56 см. Роды прошли благополучно под внимательным и бережным наблюдением специалистов